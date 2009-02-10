У Ющенка хочуть пояснень, проти кого Турчинов розгорне "театр воєнних дій"

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН вимагає від першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА пояснень щодо його висловлювання про ситуацію в державі 6 лютого на розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться у коментарі І.ПУКШИНА, текст якого оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

«Без перебільшення, громадськість стривожена заявою першого віце-прем`єр-міністра ТУРЧИНОВА, проголошеною на останній колегії МВС у присутності майже сотні керівників центрального апарату і територіальних управлінь МВС, – зазначив І.ПУКШИН. – З одного боку, прем`єр на засіданнях уряду – а надто перед телекамерами – запевняє, що все добре, ситуація під повним контролем уряду, з іншого – громадяни дізнаються зі ЗМІ, як перший віце-прем`єр-міністр на закритій нараді зізнається працівникам силового відомства, що Україна знаходиться «в умовах близької трагедії, в умовах воєнних дій».

Виправдання цієї заяви одним з речників БЮТ «вбило наповал» – мовляв, «заява ТУРЧИНОВА не призначалася для преси», - наголосив заступник глави Секретаріату Президента.

«Уряд ТИМОШЕНКО працює за подвійними стандартами і вже заплутався у власних «варіантах правди» про ситуацію в Україні. Одна версія – заготовлена для преси, яка базується на популізмі. Інша – для закритого кола осіб, де реально описується стан речей. Керівництво Кабінету міністрів боїться сказати правду людям, бо це означатиме визнання власної неспроможності», – вважає І.ПУКШИН.

З огляду на усі ці обставини, наголосив заступник глави Секретаріату, перший віце-прем`єр повинен пояснити суспільству, проти кого той збирається розгортати вже анонсований «театр воєнних дій».

«Хто сьогодні ворог для уряду? Про що ще невідомо українцям з того, що останнім часом натворив уряд? – запитує І.ПУКШИН. – Проти кого збирається воювати уряд ТИМОШЕНКО: проти глави держави, проти Секретаріату Президента, проти людей? Вважаю, що останні заяви урядовців мають стати предметом розгляду правоохоронних органів».

Довідка УНІАН. 6 лютого перший віце-прем’єр-міністр О.ТУРЧИНОВ брав участь у засіданні розширеної колегії МВС України за підсумками минулого року.

За даними ЗМІ, на закритій частині засідання О.ТУРЧИНОВ нібито заявив, що Україна знаходиться "в умовах близької трагедії, в умовах воєнних дій". Він зазначив, що "хаос", який насувається унаслідок світової економічної кризи, "неможливо зупинити без сильної влади – і стрижнем цієї влади у всіх країнах є МВС".