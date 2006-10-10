Реакція Нашої України на призначення Зінченка

Президія Ради партії «Наша Україна» просить Президента скасувати рішення про призначення Олександра ЗІНЧЕНКА радником глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це йдеться у заяві, ухваленій президією партії “Наша Україна”.

“Президія Ради партії «Наша Україна» вважає, що безвідповідальний політик, який, перебуваючи на посаді, розвалив роботу Державного секретаріату і не справився зі своїми службовими обов’язками, про що заявив Президент України минулого року, не має морального права давати поради главі держави. Окрім того, свою негативну оцінку цьому політику на парламентських виборах дали громадяни України”, - наголошується в документі.

Автори заяви також нагадують, що “Олександр ЗІНЧЕНКО, перебуваючи на посаді Державного секретаря, розповсюдив брудні та безпідставні звинувачення в тому числі на адресу членів нашої партії. Це в кінцевому рахунку створило штучну політичну кризу в Україні, розкололо помаранчевий табір, завдало дошкульного удару по міжнародному авторитету держави та обумовило результати парламентських виборів 2006 року”.

Як підкреслюється далі в заяві, “наклепи цього “діяча” були спростовані у судовому порядку. Жодного підтвердження його слів не знайшла і спеціальна слідча комісія Верховної Ради України”.

“Наша Україна” висловлює переконання, що “політик, який не виконує рішення суду, не має права обіймати посаду в органах державної влади. Людина, яка претендує на високе звання радника Президента, має в першу чергу поважати Закон”.

З огляду на це, “Президія Ради партії не сприймає призначення Олександра ЗІНЧЕНКА на посаду радника Президента України” і звертається до “Президента України, Почесного голови партії Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією скасувати своє рішення про призначення Олександра ЗІНЧЕНКА радником глави держави”.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня, Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про призначення О.ЗІНЧЕНКА своїм радником.

3 вересня 2005 року О.ЗІНЧЕНКО подав у відставку з посади державного секретаря України. Того ж дня його відставка була прийнята Президентом.

Перед своєю відставкою О.ЗІНЧЕНКО звинуватив оточення Президента, зокрема, тодішніх секретаря РНБОУ Петра ПОРОШЕНКА, першого помічника Президента України Олександра ТРЕТЬЯКОВА і лідера фракції “Наша Україна” Миколу МАРТИНЕНКА в корупційних діяннях.

Саме з цих причин О.ЗІНЧЕНКО, за його словами, подав у відставку.