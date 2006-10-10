Горбулін коментує призначення Гайдука

Секретарем Ради національної безпеки і оборони України призначено президента консорціуму "Індустріальна група" Віталія ГАЙДУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний указ на брифінгу в Секретаріаті Президента зачитав глава Секретаріату Віктор БАЛОГА.

Іншим своїм указом В.ЮЩЕНКО звільнив Володимира ГОРБУЛІНА з посади виконуючого обов’язки секретаря РНБО.

На брифінгу В.ГОРБУЛІН заявив, що повністю «підтримує і поділяє» рішення Президента про призначення В.ГАЙДУКА.

«Те, що сьогодні відбувається, свідчить про те, що все, що відбудовується в Секретаріаті Президента і з Президентом особисто – це продуманий план роботи з тим, щоб посилити можливості керування Президентом нашою країною», - зазначив В.ГОРБУЛІН.

При цьому він додав, що ті чотири місяці, які він працював в.о. секретаря РНБО, були націлені на повернення ролі РНБО, яку цей орган відігравав в середині 90-х років. На думку В.ГОРБУЛІНА, ще 4 місяці апарат РНБО «набрав достатньо оборотів», щоб виконувати завдання, які взагалі стоять перед цим органом.

Говорячи про призначення секретарем РНБО В.ГАЙДУКА, В.ГОРБУЛІН відзначив, що таку можливість вони обговорювали ще два місяці тому. «І це була причина того, що я не хотів виходити на прес-конференцію в останні півтора місяця, бо знаючи можливий розвиток подій, я вважав для себе, мабуть, не дуже правильним коментувати багато подій, які відбувалися в країні, в яких я брав безпосередню участь – інколи достатньо активно, інколи, можливо, і вирішальну. Тепер я маю можливість передати в надійні руки апарат РНБО», - сказав В.ГОРБУЛІН.

У свою чергу, В.ГАЙДУК заявив, що відразу хоче зняти «всі сенсації» навколо свого призначення: «Ніяких завдань, окрім тих, що окреслені у відповідних нормативних актах, законах України щодо діяльності РНБО і її апарату, я не отримав», - наголосив він.

За словами В.ГАЙДУКА, поставлене перед ним завдання полягає лише в тому, «щоб забезпечити можливість виконання главою держави функцій голови РНБО, а також – забезпечити в цілому можливість роботи Ради, як колективного органу».

В.ГАЙДУК також підкреслив, що разом з В.ГОРБУЛІНИМ вони домовилися співпрацювати й надалі.

Відповідаючи на запитання, чи будуть до Апарату РНБО призначені публічні політичні фігури, В.ГАЙДУК відповів, що РНБО «не є політичним майданчиком», і в ньому будуть працювати «виключно професійні люди».

«Так, це можуть бути публічні, відомі люди, але РНБО не буде тим органом, який створюватиме майданчик для політичних дискусій», - зазначив В.ГАЙДУК.

В цьому контексті В.ГОРБУЛІН наголосив, що робота РНБО буде зосереджена на двох головних напрямках її діяльності: координації всієї діяльності в секторі безпеки і оборони, а також розробці і пропозиціях стосовно загальнонаціональних стратегічних проектів. За словами В.ГОРБУЛІНА, акцент «політичного забарвлення» з Апарату РНБО буде знято.

Довідка УНІАН. В.ГАЙДУК народився в Донецькій області у 1957 році. У 1980 р. закінчив Донецький політехнічний інститут, за фахом - інженер-економіст.

У 2000-2001 р.р. обіймав посаду першого заступника міністра палива та енергетики України; пізніше - міністр палива та енергетики. З 26 листопада 2002 р. по 5 грудня 2003 р. був віце-прем`єр-міністр. Кандидат економічних наук.

Нині В.ГАЙДУК є президентом консорціуму "Індустріальна група" та головою спостережної ради ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат імені Дзержинського".

Наприкінці 2005 року В.ЮЩЕНКО заявляв, що віце-прем`єр-міністром України з енергетичних питань призначено В.ГАЙДУКА. Однак указ про призначення В.ГАЙДУКА віце-прем`єр-міністром так і не був оприлюднений.