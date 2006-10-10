У Верховній Раді Криму числиться громадянин Ізраїлю

Постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до Верховної Раду АРК з проханням про дострокове припинення депутатських повноважень Рувіма АРОНОВА - представника депгрупи "Крим", обраного до парламенту автономії за списками "Блоку Куніцина". Про це УНІАН повідомили в прес-службі Постпреда Президента.

Г.МОСКАЛЬ вважає, що Р.АРОНОВ має бути позбавлений депутатського мандата у зв`язку з його від`їздом на постійне місце проживання за межі України. Як зазначає Постпред Президента, згідно з інформацією, отриманою від ізраїльських правоохоронних органів, "вказана особа (Р.АРОНОВ - УНІАН) офіційно емігрувала в Ізраїль 22 листопада 1994 року".

За даними представника глави держави, сьогодні Р.АРОНОВ є власником ізраїльського паспорта 259398. "За повідомленням ізраїльських правоохоронних органів, станом на 1 жовтня 2006 року, Рувім АРОНОВ знаходився на території Ізраїлю", - інформує Г.Москаль.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, Р.АРОНОВ є одним з лідерів організованого злочинного угруповання "Башмаки", на рахунку якого, зокрема, 50 убивств, викрадання людей тощо. Р.АРОНОВ і ряд інших представників ОЗУ "Башмаки" оголошені в розшук.

У 90-х роках минулого століття ОЗУ "Башмаки" конкурувало на півострові з бандою "Сейлем". "Башмаки" були практично розгромлені під час перебування Г.МОСКАЛЯ начальником кримської міліції.