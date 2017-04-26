Справа Мартиненка: суд обрав запобіжний захід гендиректору "СхідГЗК"

Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід для генерального директора компанії "СхідГЗК" Олександра Сорокіна, передає ТСН.

Суд вирішив призначити Сорокіну домашній арешт з 22.00 до 6.00. Він має здати усі паспорти і носити електронний браслет.

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Прокуратура просила для гендиректора запобіжний захід "СхідГЗК" у вигляді тримання під вартою. На суд підтримати підозрюваного прийшов, зокрема, голова комітету ВР з регламенту Павло Пинзеник.

Як відомо, голова комбінату фігурує у справі нардепа Миколи Мартиненка. Підозру Сорокіну працівники НАБУ оголосили 24 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

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22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів і чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

За інформацією НАБУ, у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів ДП «СхідГЗК» детективи НАБУ вже повідомили про підозру п’ятьом особам (двоє організаторів, двоє пособників і один виконавець злочинної схеми).

Крім екс-депутата, про підозру повідомлено в.о. генерального директора ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», першому заступнику голови правління НАК «Нафтогаз України» та генеральному директору ДП «СхідГЗК».

П’ятій особі - одному з керівників державного концерну «Ядерне паливо», до якого входить ДП «СхідГЗК», - повідомлено про підозру у порядку, встановленому для випадків, коли підозрюваний знаходиться поза межами України, оскільки ця особа ще у березні покинула територію України та досі не повернулася.