Суд відпустив на поруки другого фігуранта у "справі Мартиненка" Перелому

Солом'янський районний суд Києва відпустив першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Перелому на поруки народних депутатів, повідомляє телеканал «112 Україна».

"Відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Переломи Сергія Віталійовича. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Визначити поручителями: народного депутата Княжицького, Пинзеника, Ледовських, Бойка", - процитував суддя своє рішення.

Зазначається, що Перелома не може залишати межі Києва без дозволу НАБУ.

Суддя також додав, що Перелома повинен утриматися від будь-якого спілкування з іншим фігурантом справи щодо завдання збитків ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» екс-народним депутатом Миколою Мартиненком.

Нагадаємо, що 20 квітнядетективи НАБУ затримали Перелому. Його було затримано за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. У НАБУ заявили, що Перелома забезпечував координацію між компанією-посередником і ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". У цій же справі затримано Мартиненка, якого суд сьогодні також відпустив на поруки депутатів і міністрів.

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Крім того, Перелома є фігурантом ще одного кримінального провадження – щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 205 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною екс-депутату Мартиненку, на поставки уранового концентрату за завищеними цінами, в результаті чого держпідприємству в 2014-2016 роках було завдано шкоди в розмірі 17,28 млн дол.

Мартиненко заявив, що вважає відкриту проти нього кримінальну справу політично мотивованою.