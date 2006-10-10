Херсонський губернатор: як громадянин, я маю піти у відставку, але...

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ не збирається йти у відставку через те, що партія «Народний Союз «Наша Україна» вирішила йти в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СІЛЕНКОВ заявив на прес-конференції у Херсоні.

Зазначивши, що поки що в країні не визначений статус опозиції – відсутній закон «Про опозицію», - Б.СІЛЕНКОВ наголосив, що він, як член політради НСНУ, виконає рішення партії.

За інформацією Б.СІЛЕНКОВА, таке рішення може бути прийняте на з’їзді НСНУ вже 21 жовтня цього року. Однак, зауважив губернатор, «як громадянин я вважаю, що маю піти у відставку, але як держслужбовець розумію, що останнє слово буде за Президентом, який ще у 2005 році заявив, що органи державного управління мають бути поза політикою”.