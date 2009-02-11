Колесников дорікає Льовочкіну броньованим «Мерседесом»

Заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ спростовує заяву народного депутата, заступника голови ПР Сергія ЛЬОВОЧКІНА про участь членів партії в “корупційних діях нинішньої влади”.

В інтерв’ю УНІАН Б.КОЛЕСНИКОВ висловив здивування звинуваченнями однопартійця на адресу тих членів фракції, хто, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, бажаючи ввійти до складу уряду Юлії ТИМОШЕНКО, начебто ініціював відставку уряду, яка не могла відбутися, і “спрацював на користь БЮТ”.

“Кому-кому говорити про корупцію, але тільки не С.ЛЬОВОЧКІНУ, - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ. - Зрозумійте, що це говорить людина, яка все життя працювала дрібним чиновником, яка їздить на броньованому «Мерседесі», ціна якого півмільйона доларів, має з десяток охоронців, а перед суспільством не зможе продекларувати навіть законну купівлю автомобіля «Жигулі». Подивіться на його біографію... Де він працював усе своє життя? Він з повзунків, як кажуть, у чиновниках”.

За словами Б.КОЛЕСНИКОВА, ідея відставки уряду була “очевидно нездійсненна”, і він сам би хотів дізнатися, хто був її автором. “Якщо в нього (С.ЛЬОВОЧКІНА - УНІАН) є факти, то нехай назве прізвища”, – сказав він.

Б.КОЛЕСНИКОВ також нагадав, що Партія регіонів запропонувала уряду план виходу з кризи і дала йому сто днів. “Не з точки зору злорадства, - пояснив він, – а тому, що за сто днів можна хоча б якісь пріоритети виробити в боротьбі з кризою”. На його думку, обговорювати діяльність уряду й приймати рішення потрібно було після того, як мине цей термін. “Я не чув, аби Сергій Володимирович був проти винесення цього питання на порядок денний”, – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого С.ЛЬОВОЧКІН заявив, що «певною мірою» розгляд у парламенті питання про відставку уряду «не був своєчасним». При цьому він спростував звинувачення однопартійців на свою адресу про те, що він форсував відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра без консолідації необхідних 226 голосів депутатів. С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що в разі, якщо хтось наполягатиме, то він оприлюднить стенограму зборів фракції Партії регіонів, де йшлося про ініціювання відставки уряду, і «всі дізнаються, хто ж насправді був автором ідеї, яку чомусь приписують мені і Юрію БОЙКУ». Як заявив С.ЛЬОВОЧКІН, «той, хто ініціював питання про відставку уряду в парламентській залі саме зараз, спрацював на користь БЮТ». “Ні для кого не секрет, – сказав він, – що вони замішані у корупційних діях нинішньої влади і що їхня мета – отримати крісла в Кабінеті міністрів Ю.ТИМОШЕНКО”.

Повністю інтерв’ю з Б.КОЛЕСНІКОВИМ читайте тут.