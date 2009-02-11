Колесников дорікає Льовочкіну броньованим «Мерседесом»
Заступник голови фракції спростовує заяву
Заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ спростовує заяву народного депутата, заступника голови ПР Сергія ЛЬОВОЧКІНА про участь членів партії в “корупційних діях нинішньої влади”.
В інтерв’ю УНІАН Б.КОЛЕСНИКОВ висловив здивування звинуваченнями однопартійця на адресу тих членів фракції, хто, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, бажаючи ввійти до складу уряду Юлії ТИМОШЕНКО, начебто ініціював відставку уряду, яка не могла відбутися, і “спрацював на користь БЮТ”.
“Кому-кому говорити про корупцію, але тільки не С.ЛЬОВОЧКІНУ, - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ. - Зрозумійте, що це говорить людина, яка все життя працювала дрібним чиновником, яка їздить на броньованому «Мерседесі», ціна якого півмільйона доларів, має з десяток охоронців, а перед суспільством не зможе продекларувати навіть законну купівлю автомобіля «Жигулі». Подивіться на його біографію... Де він працював усе своє життя? Він з повзунків, як кажуть, у чиновниках”.
За словами Б.КОЛЕСНИКОВА, ідея відставки уряду була “очевидно нездійсненна”, і він сам би хотів дізнатися, хто був її автором. “Якщо в нього (С.ЛЬОВОЧКІНА - УНІАН) є факти, то нехай назве прізвища”, – сказав він.
Б.КОЛЕСНИКОВ також нагадав, що Партія регіонів запропонувала уряду план виходу з кризи і дала йому сто днів. “Не з точки зору злорадства, - пояснив він, – а тому, що за сто днів можна хоча б якісь пріоритети виробити в боротьбі з кризою”. На його думку, обговорювати діяльність уряду й приймати рішення потрібно було після того, як мине цей термін. “Я не чув, аби Сергій Володимирович був проти винесення цього питання на порядок денний”, – додав він.
Як повідомляв УНІАН, 9 лютого С.ЛЬОВОЧКІН заявив, що «певною мірою» розгляд у парламенті питання про відставку уряду «не був своєчасним». При цьому він спростував звинувачення однопартійців на свою адресу про те, що він форсував відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра без консолідації необхідних 226 голосів депутатів. С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що в разі, якщо хтось наполягатиме, то він оприлюднить стенограму зборів фракції Партії регіонів, де йшлося про ініціювання відставки уряду, і «всі дізнаються, хто ж насправді був автором ідеї, яку чомусь приписують мені і Юрію БОЙКУ». Як заявив С.ЛЬОВОЧКІН, «той, хто ініціював питання про відставку уряду в парламентській залі саме зараз, спрацював на користь БЮТ». “Ні для кого не секрет, – сказав він, – що вони замішані у корупційних діях нинішньої влади і що їхня мета – отримати крісла в Кабінеті міністрів Ю.ТИМОШЕНКО”.
Повністю інтерв’ю з Б.КОЛЕСНІКОВИМ читайте тут.