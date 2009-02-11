Рішення суду: Бойко і Льовочкін мають попросити вибачення у Медведчука

Сьогодні Печерський районний суд міста Києва в повному обсягу задовольнив позовні вимоги Віктора МЕДВЕДЧУКА до членів Партії регіонів Юрія БОЙКА і Сергія ЛЬОВОЧКІНА про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі В.МЕДВЕДЧУКА.

Суд визнав наклепницькою і такою, що не відповідає дійсності, всю інформацію про причетність В.МЕДВЕДЧУКА до зриву газових переговорів, а також до посередництва в газовій сфері, зобов`язав відповідачів спростувати цю інформацію і офіційно принести вибачення В.МЕДВЕДЧУКУ, повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня колишній міністр палива і енергетики, народний депутат Ю.БОЙКО висловив думку, що справжньою причиною зриву українсько-російських газових переговорів стало лобіювання прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО інтересів комерційної структури FKRtt Universal Swissland, фактичними власниками якої є В.МЕДВЕДЧУК та Ігор БАКАЙ.

Після цього колишній лідер Соціал-демократичної партії (об`єднаної) В.МЕДВЕДЧУК звернувся до суду з проханням зобов`язати народних депутатів від ПР Ю.БОЙКА і С.ЛЬОВОЧКІНА спростувати інформацію про його причетність до газового конфлікту.