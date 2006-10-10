Розпочнеться засідання Кабміну

11 жовтня відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

В ході засідання урядовці планують обговорити проект закону про внесення змін до статті 10 Закону України “Про пожежну безпеку”, питання збільшення статутного фонду НАК “Украгролізинг”, а також питання встановлення строку виконання робіт з реставрації Царських врат Софійського собору Національного заповідника “Софія Київська”.

Засідання розпочнеться о 10.00.

Адреса: вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 7-й поверх.

Телефон для акредитації: 256-77-69.