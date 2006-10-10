Розпочнеться засідання Кабміну
15:41, 10 жовтня 2006Політика
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11 жовтня відбудеться засідання Кабінету міністрів України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
В ході засідання урядовці планують обговорити проект закону про внесення змін до статті 10 Закону України “Про пожежну безпеку”, питання збільшення статутного фонду НАК “Украгролізинг”, а також питання встановлення строку виконання робіт з реставрації Царських врат Софійського собору Національного заповідника “Софія Київська”.
Засідання розпочнеться о 10.00.
Адреса: вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 7-й поверх.
Телефон для акредитації: 256-77-69.
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