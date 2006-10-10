”Помаранчеві” міністри вирішили піти у відставку

Міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО заявляє, що міністри, що перебувають в уряді за квотою блоку «Наша Україна», готові піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПОЛЯЧЕНКО повідомив журналістам.

«Відбулись консультації з усіма міністрами, що працюють в уряді за квотою “Нашої України”. Було прийнято рішення нашими колегами про готовність піти у відставку», - сказав Ю.ПОЛЯЧЕНКО, додавши, що «технічно це можливо завтра, можливо - наступного тижня».

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

5 жовтня блок «Наша Україна» рекомендував своїм міністрам на найближчому засіданні уряду подати у відставку.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Ю.ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров’я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім’ї, молоді та спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).