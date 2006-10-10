Політологи вважають, що Ющенко вивчив уроки

Політологи вважають, що останні кадрові перестановки в Секретаріаті Президента, зокрема серед радників Президента, свідчать про намагання Віктора ЮЩЕНКА створити справжню прагматичну і професійну команду.

Про це свідчать результати опитування політологів, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

“Президент вивчив уроки попередніх двох років невдалої кадрової політики, коли він намагався робити ставку на політичну команду, але виявилося, що більшість його соратників по Майдану, люди з кар’єрними амбіціями і вони не бажають бути прив’язані до президента, думають власне про особисті досягнення”, - вважає президент Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ.

Він вважає, що нинішній Секретаріат вже складається з “постмайданних” політиків, тобто з тих, які з одного боку зобов’язані В.ЮЩЕНКУ кар’єрним зростанням, а з іншого боку – ще не розкручені в політиці.

“Перестановки пов’язані, по-перше, із бажання оптимізувати роботу Секретаріату, по-друге, перетворити його на дієвий орган захисту інтересів та втілень повноважень Президента, по-третє, відповідно замінити структуру неефективних т. зв. «любих друзі» новими цінними кадрами”, - вважає директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

Політолог Андрій ОКАРА переконаний, що В.ЮЩЕНКО нарешті зрозумів, що Партія регіонів почала наступ на його повноваження, і намагається в такий спосіб захиститися від цього.

“Всі ці радники йому не давали якоїсь допомоги, тим більше переваги. Це, як каже президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, що всіх їх треба «перетрахивать» періодично, тобто робити ротацію, що є логічним у даній ситуації. Тим більше інститут радників виявився неефективним, корумпованим, і всі вони недодавали позитиву до іміджу В.ЮЩЕНКА, а тільки забирали, як той же Борис НЄМЦОВ”, - переконаний політолог.

Трохи іншу думку висловив директор Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ, якій вважає, що зміни радників можуть свідчити про намір В.ЮЩЕНКА створити “новий політичний проект”.

“Ротації в Секретаріаті дали привід говорити про те, що В.ЮЩЕНКО зважився на створення реальної альтернативи уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, фактично на створення паралельного уряду, щось на кшталт адміністрації Президента на чолі з Віктором МЕДВЕДЧУКОМ часів Леоніда КУЧМИ”, - вважає О.ДОНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, Президент звільнив від обов’язків 30 своїх радників. Серед них, зокрема, Сергія КУНІЦИНА, Святослава ВАКАРЧУКА, Бориса НЄМЦОВА, Віру УЛЬЯНЧЕНКО та інших.