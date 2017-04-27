Голова Одеської ОДА Степанов назвав перейменування вулиць в Одесі провокацією

Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Степанов назвав перейменування міськрадою вулиць в Одесі провокацією.

Про це йдеться в офіційній заяві Степанова, розповсюдженій його прес-службою.

«Прийняте 26 квітня 2017 року Одеською міськрадою рішення про повернення низці вулиць в Одесі старих назв виглядає як провокація напередодні річниці трагічних подій 2 травня», - заявив голова Одеської ОДА.

На думку Степанова, у минулорічному варіанті перейменувань були неоднозначні моменти, але їх необхідно було обговорювати з жителями і обов'язково провести громадські слухання.

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«Візьмемо пані Терешкову. Так, вона стала першою жінкою-космонавтом у 1963 році. Але це не все, з чим пов'язане життя Терешкової! У депутатів міськради не настільки коротка пам'ять, сподіваюся, щоб забути про те, що та сама пані Терешкова, як депутат Держдуми РФ, у 2014 році проголосувала за анексію Криму», - зазначає Степанов.

Він підкреслив, що саме з анексії Криму розпочалася агресія Росії проти України, яка «принесла смерть і руйнування на нашу землю», і закликав депутатів міськради виправити ситуацію, заявивши, що від таких дій «виграє тільки східний сусід, і правовою оцінкою цих дій мають зайнятися відповідні компетентні органи».

Як повідомляв УНІАН, управління Служби безпеки України в Одеській області звернулося до мера Одеси Геннадія Труханова з вимогою скасувати прийняте 26 квітня Одеською міською радою рішення про скасування перейменування низки вулиць та провулків обласного центру в рамках декомунізації.