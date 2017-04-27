СБУ вимагає від мера Одеси скасувати повернення вулицям радянських назв

Управління Служби безпеки України в Одеській області звернулося до мера Одеси Геннадія Труханова з вимогою скасувати ухвалене 26 квітня Одеською міською радою рішення про скасування перейменування низки вулиць і провулків обласного центру в рамках декомунізації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Одеській області, відповідного листа Труханову сьогодні направив начальник Управління СБУ в області Сергій Батраков.

В УСБУ назвали провокацією рішення міськради про повернення вулицям радянських назв.

«Сергій Батраков звернувся до мера Одеси з вимогою скасувати провокаційне рішення Одеської міськради про зміни назв вулиць та провулків», - заявили в прес-службі.

Батраков зазначає, що рішення депутатів міськради може призвести до загострення соціально-політичної ситуації, антигромадських або антиконституційних виступів, які можуть бути використані для актів екстремізму або тероризму.

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«Вимагаю невідкладного скасування зазначеного рішення у зв'язку з тим, що воно порушує закон України №2558 від 25.05.2015 р. («Про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, заборону їхньої пропаганди та символіки»)», - сказано в зверненні.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Одеської області в четвер, 27 квітня, розпочала кримінальне провадження у зв'язку з вчорашнім ухваленням Одеською міською радою рішення про скасування перейменування низки вулиць і провулків обласного центру в рамках декомунізації, й повернення їм радянських назв.

У прокуратурі заявили, в ухваленому міськрадою рішенні відомство вбачає ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, розповсюдження комуністичної та нацистської символіки, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Учора Одеська міська рада повернула назви радянської епохи низці вулиць, які були перейменовані у рамках декомунізації. Йшлося про назви вулиць, які були перейменовані за розпорядженням колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Довідка УНІАН. У травні 2016 року тодішній голова Одеської ОДА Саакашвілі підписав розпорядження про перейменування низки вулиць Одеси у рамках закону про декомунізацію. Нові найменування викликали протест у частини городян. Незабаром мерія ухвалила рішення додатково перейменувати низку об'єктів.

Також у жовтні минулого року Одеська облрада звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням скасувати перейменування вулиць в Одесі, яке було проведено обласною держадміністрацією.

16 грудня в Одесі перед слуханнями про перейменування вулиць сталася сутичка активістів з поліцією із застосуванням сльозогінного газу.

Під час слухань понад 90 осіб підтвердили варіант перейменування вулиць, запропонований раніше Саакашвілі у рамках декомунізації. Потім ці слухання мерія назвала недійсними.