Гриценко просить не брати його за горло

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО стверджує, що завтра будуть відомі рішення про перебування в уряді міністрів, призначених за квотою “Нашої України” і Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві після розмови з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що на цій зустрічі були присутні всі міністри, і відбувалась вона за їхньою ініціативою.

Міністр також сказав, що під час розмови з Президентом присутні обмінялися думками щодо подій, які відбуваються в уряді, в коаліції та в Україні в цілому.

В той же час він не надав будь-яких подробиць цієї зустрічі.

Відповідаючи на запитання, на чому наполягав Президент, А.ГРИЦЕНКО відмовився відповідати, зауваживши, що це є внутрішніми справами співрозмовників.

На запитання журналістів, чи подасть він особисто у відставку, А.ГРИЦЕНКО відповів: «Не беріть мене за горло». Разом з тим він нагадав, що на це питання він вже відповідав 5 жовтня інтернет-виданню «Українська правда». Однак при цьому він наголосив, що рішення про продовження роботи в уряді В.ЯНУКОВИЧА для нього було не з простих. Водночас А.ГРИЦЕНКО підкреслив: «Чи бути мені, чи не бути в уряді – вирішують дві особи: Президент і я особисто».

Крім того, біля свого службового автомобіля на інше питання журналістів щодо його відставки А.ГРИЦЕНКО відповів: «Все буде в порядку, буде тільки краще».