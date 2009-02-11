Україна не зверталася до Австрії з проханням дати кредит

Віце-канцлер, міністр фінансів Австрії Йозеф ПРЬОЛЛЬ заявляє, що Україна поки що не зверталася до Австрії з проханням про виділення кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Й.ПРЬОЛЛЬ повідомив сьогодні журналістам після закінчення переговорів з віце-прем`єр-міністром України Григорієм НЕМИРЕЮ сьогодні в Києві.

«Питання про надання Україні допомоги для стабілізації фінансової ситуації не обговорювали», - сказав Й.ПРЬОЛЛЬ.

Водночас міністр фінансів Австрії наголосив, що Австрія чітко дотримується всіх директив і рекомендацій Міжнародного валютного фонду при виділенні третім країнам кредитних ресурсів. «Першу роль у цьому виконує, звичайно, Міжнародний валютний фонд, і ми зобов`язані дотримуватися тих критеріїв і директив, які розроблені МВФ», - пояснив він.

Й.ПРЬОЛЛЬ вважає, що переговори України про виділення кредитів на двосторонній основі є правильним кроком. «Наприклад, як у випадку з Латвією, де Міжнародний валютний фонд співпрацює з такими країнами, як Швеція, Фінляндія з надання таких спільних кредитів», - зазначив він.

Міністр фінансів Австрії також зазначив, що для продовження кредитування з боку МВФ Україна зобов`язана виконати всі рекомендації фонду, що стосуються соціальних виплат і пенсій, а також рівня дефіциту бюджету та цін на енергоносії. «Другий крок – це необхідність після цього узгодження з Міжнародним валютним фондом про можливість виділення допомоги іншим окремим країнам. Але однозначно, що першу скрипку в цьому грає Міжнародний валютний фонд, і ми повинні дотримуватися тих критеріїв МВФ. Ці критерії є дуже чіткими, і порядок наших дій такий: спочатку узгодження з МВФ, а потім, можливо, і допомога на двосторонній основі», - наголосив він.