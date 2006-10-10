Чого бракує Україні: версії Януковича і Северінсен

Уряд здійснює кроки щодо реалізації Плану заходів, спрямованого на належне виконання зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, на цьому наголосив прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН та Ренате ВОЛЬВЕНД.

„Уряд зацікавлений активно співпрацювати з ПАРЄ і, врешті-решт, вирішити питання, які стоять перед Україною”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. Зокрема, за його словами, уряд здійснює заходи, спрямовані на дотримання прав людини в Україні та виконання рішень Європейського суду з прав людини, забезпечення свободи та незалежності засобів масової інформації, створення системи громадського телебачення, ратифікації Європейської конвенції з транскордонного телебачення, виконання Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. „Усі ці питання вирішуватимуться поступово, їх фінансування передбачене проектом державного бюджету на наступний рік”, - зазначив керівник уряду.

При цьому прем’єр-міністр висловив намір невідкладно надати об`єктивну відповідь на доповідь щодо України, яка буде озвучена найближчим часом в ПАРЄ.

У свою чергу, Х.СЕВЕРІНСЕН пояснила тривалу перерву у відвіданнях представниками ПАРЄ України відсутністю нового уряду після парламентських виборів. "Тепер уряд працює і наша головна мета - підготувати доповідь, що міститиме план заходів щодо України, які треба буде виконати", - підкреслила вона.

Зі свого боку, Р.ВОЛЬВЕНД розповіла про подальший механізм дій моніторингового комітету ПАРЄ щодо України. За її словами, після поїздки до України співдоповідачі підготують текст доповіді, після ознайомлення з якою український уряд надасть свої коментарі та зауваження. "Нарешті, коли доповідь буде ухвалена на сесії ПАРЄ, можна буде говорити про конкретні терміни припинення моніторингу", - наголосила вона. При цьому Р.ВОЛЬВЕНД зазначила, що у доповіді буде дано високу оцінку діям уряду щодо виконання зобов’язань України перед Радою Європи.

Під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА зі співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ також йшлося про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Прем`єр-міністр, зокрема, розповів про процес втілення конституційної реформи. "Найчутливіше і найболючіше питання в цьому процесі - питання перерозподілу повноважень, але головне, що в цілому Україна йде шляхом демократичних перетворень", - заявив глава Уряду.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що зараз у парламенті готуються до розгляду законопроекти, які наповнюватимуть конституційну реформу реальним змістом. За словами керівника уряду, саме перехід до системи парламентсько-президентського правління свідчить про демократизацію України.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що ключовим напрямком конституційної реформи залишається створення реального механізму співпраці між урядом і парламентом. "Цього нам бракувало всі роки незалежності, внаслідок чого Україна мала багато складнощів у внутрішній та зовнішній політиці", - заявив він. Окрім того, прем’єр-міністр зазначив, що належну роль в новій політичній системі буде відведено опозиції. „Для цього буде створено необхідну законодавчу базу”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Погоджуючись з позицією українського прем’єра, Х.СЕВЕРІНСЕН зазначила, що сьогодні Україна, насамперед, потребує політичної стабільності. На її думку, передумовою для цього має стати реформування політичної та судової систем в Україні, а також розподіл повноважень між гілками влади.