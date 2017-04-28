Порошенко заявив про неспростовні докази проти Януковича на майбутньому суді
12:38, 28 квітня 2017Політика
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Заочний суд над Януковичем починається 4 травня, нагадав президент
Суд над Януковичем - крок до відновлення справедливості / president.gov.ua
4 травня в Україні повинен початися заочний суд над екс-президентом Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді.
Про це повідомив президент Петро Порошенко.
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"4 травня, як мені доповів генеральний прокурор, ми починаємо нехай заочне, але судове засідання проти колишнього президента Януковича за звинуваченням у державній зраді", – сказав він.
"Звинувачення доведено слідством, експертизами, незаперечними і беззаперечними доводами – і це теж крок по відновленню справедливості", – заявив Порошенко.
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