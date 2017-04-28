Порошенко заявив про неспростовні докази проти Януковича на майбутньому суді

4 травня в Україні повинен початися заочний суд над екс-президентом Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді.

Про це повідомив президент Петро Порошенко.

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"4 травня, як мені доповів генеральний прокурор, ми починаємо нехай заочне, але судове засідання проти колишнього президента Януковича за звинуваченням у державній зраді", – сказав він.

"Звинувачення доведено слідством, експертизами, незаперечними і беззаперечними доводами – і це теж крок по відновленню справедливості", – заявив Порошенко.