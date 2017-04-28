Щодо фігурантів "справи Мартиненка" є ще кілька кримінальних проваджень - Ситник

Щодо фігурантів "справи Мартиненко" є ще кілька інших кримінальних проваджень, заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає РБК-Україна.

"На даному етапі ми говоримо про розслідування справи про заподіяння шкоди "СхідГЗК". Є ще ряд справ, що стосуються цих осіб, у тому числі і людини, про яку ви говорите. Більш детально розповім тільки після того, як будуть прийняті певні процесуальні рішення", - сказав Ситник.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів і чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

26 квітня САП оскаржила рішення про обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки міністрів та народних депутатів.