Львівщина збирає ”десант” на Марш УПА в Києві

Понад півтисячі активістів громадських організацій та політичних партій Львівщини 14 жовтня у Києві на Майдані Незалежності візьмуть участь у Марші Української повстанської армії з нагоди 64-ї річниці її створення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні під час прес-конференції голова Львівського обласного осередку ВО “Свобода” Ірина СЕХ.

За її словами, “минулого року 14 жовтня київська міська влада не запобігла провокаціям і терору “кремлівських найманців”. Саме тому цьогоріч оргкомітет з відзначення Свята Української Зброї надіслав лист міністрові внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКОВІ та голові СБУ Ігорю ДРІЖЧАНОМУ. У ньому організатори закликають МВС та СБУ запобігти провокаціям під час проведення святкування, а також самим долучитися до вшанування пам’яті не тільки воїнів ОУН-УПА, а й козаків та гайдамаків, які віддали життя за волю України”.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Києві праві сили планують провести Марш Української повстанської армії з нагоди 64-ї річниці її створення.

Як повідомляв УНІАН, кримські активісти Євразійського союзу молоді, Блоку Вітренко "Народна опозиція" та партії "Русский блок" заявили, що не допустять проведення Маршу УПА. До 13 жовтня в Криму проходить акція під гаслом "Всі на боротьбу з фашизмом", у ході якої ведеться збір добровольців для поїздки до Києва. За оцінками організаторів, на Хрещатику збереться від 20 до 40 тисяч осіб, які виступатимуть проти Маршу УПА.

У жовтні минулого року під час проведення подібного заходу ліві й радикальні сили влаштовували бійки з представниками правих політичних організацій і, фактично, зірвали Марш УПА.