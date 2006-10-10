На посаду мера Полтави претендують 14 кандидатів

Територіальна виборча комісія зареєструвала вже 14 претендентів на посаду Полтавського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив в.о. мера Полтави, секретар міськради Андрій МАТКОВСЬКИЙ (БЮТ).

Він заявив, що також подав заяву про реєстрацію його кандидатом у мери, і він числиться 11-м у списку. А.МАТКОВСЬКИЙ зазначив, що йде на вибори самостійно, а не як представник політичної сили. Він стверджує, що самовисування не зіпсувало відносин з однопартійцями, і вони з розумінням поставилися до його рішення.

«Я порадився з командою однодумців, розраховую на підтримку депутатського корпусу, трудових колективів. Якщо буде підтримка від політичних партій - буду вдячний», - сказав він.

Окрім того, в.о. мера Полтави зазначив, головним своїм завданням вважає формування команди однодумців. «Політика тут - на другому або третьому місці. На першому – формування команди однодумців, незалежно від їхніх політичних смаків, яка піклуватиметься про Полтаву і полтавчан», - сказав він.

Також А.МАТКОВСЬКИЙ додав, що, можливо, участь у виборах Полтавського голови візьме колишній мер міста, народний депутат від Партії регіонів Анатолій КУКОБА. Сам А.МАТКОВСЬКИЙ перед виборами збирається піти у відпустку.

Вибори мера Полтави заплановані на 26 листопада.