На посаду мера Полтави претендують 14 кандидатів
До виборів півтора місяці
Територіальна виборча комісія зареєструвала вже 14 претендентів на посаду Полтавського міського голови.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив в.о. мера Полтави, секретар міськради Андрій МАТКОВСЬКИЙ (БЮТ).
Він заявив, що також подав заяву про реєстрацію його кандидатом у мери, і він числиться 11-м у списку. А.МАТКОВСЬКИЙ зазначив, що йде на вибори самостійно, а не як представник політичної сили. Він стверджує, що самовисування не зіпсувало відносин з однопартійцями, і вони з розумінням поставилися до його рішення.
«Я порадився з командою однодумців, розраховую на підтримку депутатського корпусу, трудових колективів. Якщо буде підтримка від політичних партій - буду вдячний», - сказав він.
Окрім того, в.о. мера Полтави зазначив, головним своїм завданням вважає формування команди однодумців. «Політика тут - на другому або третьому місці. На першому – формування команди однодумців, незалежно від їхніх політичних смаків, яка піклуватиметься про Полтаву і полтавчан», - сказав він.
Також А.МАТКОВСЬКИЙ додав, що, можливо, участь у виборах Полтавського голови візьме колишній мер міста, народний депутат від Партії регіонів Анатолій КУКОБА. Сам А.МАТКОВСЬКИЙ перед виборами збирається піти у відпустку.
Вибори мера Полтави заплановані на 26 листопада.