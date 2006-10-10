Союз православних громадян України звернувся до Юлії Тимошенко

Союз православних громадян України звернувся до лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО за офіційним роз`ясненням позиції фракції з приводу дій народного депутата Валентина ЗУБОВА (фракція БЮТ) на території Святогорської Лаври.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова СПГУ Валерій КАУРОВ.

У прес-конференції також узяли участь представник Української православної церкви Московського патріархату, представник Київської метрополії ігумен АРИСТАРХ, представник Святогорської Лаври ігумен ФЕОФАН, прес-секретар СПГУ, лідер Кримської організації «Прорив» Надія ПОЛЯКОВА.

Н.ПОЛЯКОВА зазначила, що конфлікт народного депутата й віруючих триває вже не перший рік. За її словами, суть у тому, що В.ЗУБОВ, згідно рішень Святогорської міськради від 2004-2005 рр., отримав в оренду, а потім у власність землі на території Святогорської Лаври, перед цим викупивши будівлю, розміщену в Лаврі, планує відкрити тут свою приймальню, ресторан і музей атеїзму. Крім того, за словами Н.ПОЛЯКОВОЇ, за минулі роки В.ЗУБОВ вчинив самозахоплення частини території Лаври, самочинно спорудив другий поверх, і тепер будівля, на думку експертів, загрожує життю людей. Як зазначила Н.ПОЛЯКОВА, всі протести братії й віруючих депутат ігнорує до цього дня.

В свою чергу В.КАУРОВ зазначив, що наприкінці 2005 р. Святогорська міськрада ухвалила припинити реконструкцію будівлі, а цього року влада Святогорська прийняли ряд рішень, якими відмінили відведення й продаж землі Лаври В.ЗУБОВУ, оскільки раніше ухвалені рішення не відповідають законодавству України. В них не враховано, що дані землі належать до категорії особливо цінних і є землями історико-культурного значення, що знаходяться на території пам`ятника національного значення. Але незважаючи на це В.ЗУБОВ продовжує роботи з реконструкції.

На сьогоднішній день, за інформацією В.КАУРОВА, є вже постанова Слов`янського суду від 28 серпня 2006 р., яка припиняє право депутата на будь-які будівельні роботи до винесення судового рішення.

Щоб припинити протизаконні дії народного депутата, який ігнорує постанову суду і не з’являється на його засідання, а також підтримати віруючих СПГУ і «Прорив» організували на території Лаври пікет. Під час свого відвідання будівництва 29 вересня В.ЗУБОВ, за словами В.КАУРОВА, грубо, з використанням лайки повівся щодо віруючих і духівництва. У зв`язку з цим, ігумен Святогорської Лаври ФЕОФАН вимушений звернутися до суду за захистом честі й гідності. У той же час, віруючі добилися від В.ЗУБОВА рішення про демонтаж будівельних лісів і вивіз устаткування з об`єкту до остаточного рішення суду.

Як підкреслив В.КАУРОВ, у звернення до Ю.ТИМОШЕНКО наголошується, що «недавно ми стали свідками інциденту нардепа від Партії регіонів Олега КАЛАШНИКОВА й журналістів телеканалу СТБ. Фракція ПР негайно зробила відповідні висновки й це стало предметом внутрішньофракційного розгляду, прозвучала офіційна позиція фракції щодо даного інциденту. Представник же Вашого блоку відверто глумиться над релігійними почуттями українців, а Ваша фракція мовчить...».

Далі в зверненні наголошується, що в одній з місцевих телепрограм В.ЗУБОВ назвав себе "войовничим атеїстом", що, на думку віруючих, підтверджує своїми діями. «Якщо це лінія Вашої фракції й співпадає з програмою всього БЮТ, то про це потрібно оголосити привселюдно, щоб Україна знала: БЮТ бореться з канонічною Церквою. Якщо ж ні, то тоді має послідувати засудження ЗУБОВА і його протиправних, аморальних дій», - йдеться в зверненні СПГУ.

СПГУ, за словами його лідера В.КАУРОВА, також звернувся в Комісію з Регламенту й депутатської етики Верховної Ради з проханням позбавити В.ЗУБОВА мандата народного депутата.