Янукович призначив Грищенка своїм радником
20:10, 10 жовтня 2006Політика
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Йому доручено проаналізувати стан міжнародних зв`язків
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вирішив призначити своїм радником Костянтина ГРИЩЕНКА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
Згідно з повідомленням, В.ЯНУКОВИЧ доручив К.ГРИЩЕНКУ проаналізувати стан міжнародних зв’язків уряду і подати пропозиції з узгодження дій урядових структур.
Постанову про ухвалення К.ГРИЩЕНКА радником прем’єра планується затвердити 11 жовтня на засіданні уряду.
Довідка УНІАН. К.ГРИЩЕНКО, 52 роки, з 2 вересня 2003 по 3 лютого 2005 року був міністром закордонних справ України
З квітня 2005 року – заступник голови Республіканської партії України, очолюваної нині міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ.
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