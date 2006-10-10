Янукович призначив Грищенка своїм радником

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вирішив призначити своїм радником Костянтина ГРИЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Згідно з повідомленням, В.ЯНУКОВИЧ доручив К.ГРИЩЕНКУ проаналізувати стан міжнародних зв’язків уряду і подати пропозиції з узгодження дій урядових структур.

Постанову про ухвалення К.ГРИЩЕНКА радником прем’єра планується затвердити 11 жовтня на засіданні уряду.

Довідка УНІАН. К.ГРИЩЕНКО, 52 роки, з 2 вересня 2003 по 3 лютого 2005 року був міністром закордонних справ України

З квітня 2005 року – заступник голови Республіканської партії України, очолюваної нині міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ.