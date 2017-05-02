Україна піднялася на 30 пунктів у рейтингу відкритості державних даних

За результатами дослідження Global Open Data Index Україна у 2016 році посіла 24 місце за рівнем розвитку відкритості даних.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, у порівнянні з рейтингом 2015 року, Україна піднялася на 30 пунктів - з 54 на 24 місце.

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"Це ще одне свідчення відкритості діяльності уряду. За останній рік ми запровадили єдиний портал відкритих даних, відкрили для вільного доступу більшість базових реєстрів, приєдналися до міжнародної хартії відкритих даних та затвердили відповідну дорожню карту розвитку відкритих даних", - написав Гройсман.

Згідно з рейтингом, перше місце в рейтингу посіли Австралія і Тайвань з показниками відкритості даних 79%. Далі йдуть Франція (73%), Велика Британія (73%) і Канада (69%).

Сусідні з Україною (49%) сходинки посіли Гонконг (50%) та Польща (47%). На такому ж рівні – 49% – відкритість даних у Австрії та Словенії. Росія перебуває на 34 місці (43%).

Всього розвиток відкритості даних досліджувався у 94 країнах.