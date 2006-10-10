ЦВК зареєструвала двох народних депутатів від Партії регіонів

Центральна виборча комісія зареєструвала Петра ПЕТРИКА і Тамару ЄГОРЕНКО народними депутатами, обраними за виборчими списками Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Центрвиборчкому.

Враховуючи, що Верховна Рада України постановами від 5 жовтня достроково припинила повноваження народних депутатів Едуарда ПРУТНІКА та Олексія КОСТУСЄВА, обраних 26 березня 2006 року в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі від Партії регіонів, у зв’язку з їх особистими заявами про складення ними депутатських повноважень, ЦВК визнала обраними народними депутатами України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі:

Петра ПЕТРИКА, 1953 року народження, освіта вища, заступника голови Одеського обласного відділення Партії регіонів, проживає в м. Одесі, члена Партії регіонів, включеного до виборчого списку Партії регіонів під № 202;

Тамару ЄГОРЕНКО, 1949 року народження, освіта вища, голову Ленінської районної у місті Донецьку ради, проживає в м. Донецьку, члена Партії регіонів, включену до виборчого списку Партії регіонів під № 203.

Наступною постановою ЦВК на підставі чинного законодавства зареєструвала вищезазначених народних депутатів України.

Найближчим часом вони одержать тимчасові посвідчення встановленого зразка.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно парламент призначив Е.ПРУТНІКА головою Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення.

О.КОСТУСЄВ склав повноваження народного депутата, вирішивши залишитися на посаді голови Антимонопольного комітету.