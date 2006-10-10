Звільнення харківського губернатора - питання часу

Голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН прогнозує, що незабаром голову облдержадміністрації Арсена АВАКОВА буде звільнено з посади. Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, підбиваючи підсумки зустрічі у Харкові групи народних депутатів від Партії регіонів з губернатором А.АВАКОВИМ, на якій сторони обговорили проблеми стосунків між виконавчою та представницькою гілками влади в регіоні.

“Я вважаю, що все закінчиться звільненням АВАКОВА, і це питання часу”, - сказав В.САЛИГІН.

На запитання, якою буде позиція обласної ради, якщо Київський районний суд Харкова задовольнить позов А.АВАКОВА, погодившись, що голосування на сесії 3 червня за висловлення недовіри губернатору пройшло з порушенням законодавства, В.САЛИГІН відповів, що депутати на наступній сесії можуть ще раз повернутися до цього питання.

“Якщо суд ухвалить рішення не на користь обласної ради, то буде наступна сесія”, - сказав голова облради.

Як повідомляв УНІАН, учора на зустрічі з А.АВАКОВИМ народні депутати з парламентської фракції Партії регіонів висловлювалися за те, щоб А.АВАКОВ полишив свою посаду.

Своє наступне засідання з розгляду позову А.АВАКОВА Київський суд проведе 12 жовтня.