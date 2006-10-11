Як передає кореспондент УНІАН, міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ відмовився говорити про можливість своєї відставки.

На запитання журналістів про відставку з посади міністра юстиції Р.ЗВАРИЧ відповів: «Зараз не можу сказати… Почекайте, вам все стане відомо».

При цьому він додав, що поспішає на засідання Кабінету Міністрів.

Як повідомляв УНІАН, учора міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО заявив, що міністри, що перебувають в уряді за квотою блоку «Наша Україна», готові піти у відставку.