Порошенко заявляє про реальну загрозу для країни

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, народний депутат від “Нашої України” Петро ПОРОШЕНКО сподівається, що новопризначений секретар РНБО Віталій ГАЙДУК впродовж короткого часу зможе запропонувати Президентові України ефективну систему дій для відведення загрози розколу країни.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це П.ПОРОШЕНКО сказав в ефірі телеканалу “Інтер”.

П.ПОРОШЕНКО вважає, що загроза розколу країни сьогодні є досить реальною, тому що антикризова коаліція насправді кризу створила, а не ліквідувала.

Говорячи про подальшу діяльність “Нашої України”, П.ПОРОШЕНКО ще раз підкреслив, що блок чітко заявив про свій перехід в опозицію. За його словами, “ми не хочемо вводити суспільство в оману. У нас була абсолютно чітка позиція, затверджена Радою партії і блоку – або Універсал у повному обсязі переноситься до коаліційної угоди і забезпечуються гарантії дотримання зобов’язань шляхом внесення змін до регламенту, або ми виходимо з переговорного процесу”.

“Ми ознайомили з цим рішенням представників Партії регіонів та СПУ. Позиція комуністів нас, чесно кажучи, не цікавила, – сказав П.ПОРОШЕНКО. – Вони відмовилися піти нам назустріч, переговори було провалено, тому ми оголосили про перехід в опозицію й відкликання своїх міністрів з уряду”.