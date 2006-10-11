Янукович подякував ”помаранчевим” міністрам

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив вдячність міністрам від «Нашої України» за витримку та громадянську позицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Я вдячний міністрам, які працюють від блоку «Наша Україна», тому що є витримка і є громадянська позиція щодо того, що відбувається в державі», - сказав прем’єр. Він зазначив, що під час учорашньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ вони дійшли висновку, що є політична воля як глави держави, так і глави уряду «тримати стабілізацію».

Говорячи про формування широкої коаліції, прем’єр висловив думку, що пошук варіантів вирішення цього питання триватиме і має завершитися найближчим часом.

«Я переконаний, що в будь-якому випадку ніякого жорсткого протистояння політичного в державі не буде», - додав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Юрій ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров’я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім’ї, молоді та спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).

Вчора, 10 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводив зустріч з міністрами, призначеними за квотою “Нашої України” та Президента.

Після цієї зустрічі міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО заявив, що міністри від «Нашої України» готові піти у відставку.