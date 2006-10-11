Міністри-нашоукраїнці написали заяви про звільнення

Міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО заявляє, що міністри, які працюють в уряді за квотою блоку «Наша Україна», написали заяви про звільнення зі свої посад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Всі абсолютно написали», - сказав Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

Водночас, міністр культури та туризму Ігор ЛІХОВИЙ в розмові з журналістами заявив, що не писав заяву про звільнення, оскільки останні кілька днів перебував в Японії.