Ющенко поїхав у свою майбутню резиденцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Чернігівської області.

Як повідомляє прес-служба глава держави, планується, що В.ЮЩЕНКО проведе нараду з головами обласних держадміністрацій центральних регіонів України.

Також передбачається участь Президента у розширеному засіданні колегії Чернігівської ОДА.

Крім того, запланована участь В.ЮЩЕНКА в нараді з питань відродження Державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в Батурині. Як повідомляли ЗМІ, Президент планує створити у Батурині свою східну резиденцію.

У поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжують глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.