Ющенко поїхав у свою майбутню резиденцію
11:32, 11 жовтня 2006Політика
937
Президента супроводжують Балога і Гриценко
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Чернігівської області.
Як повідомляє прес-служба глава держави, планується, що В.ЮЩЕНКО проведе нараду з головами обласних держадміністрацій центральних регіонів України.
Також передбачається участь Президента у розширеному засіданні колегії Чернігівської ОДА.
Крім того, запланована участь В.ЮЩЕНКА в нараді з питань відродження Державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в Батурині. Як повідомляли ЗМІ, Президент планує створити у Батурині свою східну резиденцію.
У поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжують глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter