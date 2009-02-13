Розвідка наполягає, що звільнення «Фаїни» - її заслуга

Служба зовнішньої розвідки України наголошує, що успішне проведення операції зі звільнення екіпажу судна «Фаїна» стало можливим завдяки цілеспрямованим і скоординованим діям спеціальних і державних органів, які брали участь у процесі звільнення, а також наданому сприянню з боку іноземних партнерських спецслужб.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби Служби зовнішньої розвідки у зв’язку із появою в деяких ЗМІ суперечливої інформації щодо проведення операції зі звільнення екіпажу «Фаїни».

Робота велася системно, цілеспрямовано і злагоджено, усі учасники професійно й відповідально займалися вирішенням покладених на них штабом завдань, наголошується у повідомленні.