У Парижі пройдуть Дні Житомирщини

У Парижі наступного року пройдуть Дні Житомирщини.

Таке рішення прийнято керівництвом Житомирської обласної ради спільно з представниками Паризького муніципалітету, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної ради.

За даними прес-служби, група депутатів облради повернулася з навчально-ознайомлювального візиту до країн Ради Європи. Графік перебування житомирської делегації включав у себе зустріч з представниками муніципалітетів різних країн. Так, зокрема, у Парижі, Берліні та Страсбурзі І.СИНЯВСЬКА зустрілася з українськими послами у державах Європи. Під час розмов було намічено перші етапи майбутньої співпраці. Зокрема, досягнуто домовленості про подальші спільні семінари та презентації. Наприклад, муніципалітети Берліну та Парижу зацікавилися інформацією про інвестиційну привабливість Житомирської області, зазначили у прес-службі.