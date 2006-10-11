Помаранчеві міністри на Кабміні про відставку не заїкнулися

Міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО та міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО стверджують, що міністри від «Нашої України» написали заяви про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністри повідомили сьогодні журналістам у Києві.

«Я знаю, що колеги підписали заяви, але заяви передані голові фракції «Наша Україна», - сказав Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

«Ті міністри, які є за квотою Президента України і яких внесла фракція «Наша Україна», висловили політичну готовність подати заяви про відставку до Верховної Ради України і зробили це таким жестом, що відповідні заяви були підписані і передані керівнику фракції», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

При цьому Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що міністри від «Нашої України» або всі разом залишать уряд, або всі разом залишаться на своїх посадах.

Він також не виключив можливості продовження діалогу щодо створення широкої коаліції в парламенті, особливо, якщо парламент ухвалить як закон Універсал національної єдності.

Водночас, Ю.ПАВЛЕНКО зауважив, що часу на переговори залишається дуже мало.

У свою чергу, міністр юстиції України Роман ЗВАРИЧ відмовився відповідати на запитання, чи написав він заяву про складення своїх повноважень. «Я не маю чого вам сказати поки що… Я можу сказати лише єдине, ви розумієте, що мовчанка, зокрема моя, - це не тільки моє рішення», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, який призначений за квотою Соцпартії, зазначив в розмові журналістам, що сьогодні питання можливої відставки міністрів від «Нашої України» на засіданні уряду взагалі не порушувалося.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Юрій ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров’я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім’ї, молоді та спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).

Вчора, 10 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводив зустріч з міністрами, призначеними за квотою “Нашої України” та Президента.

Після цієї зустрічі міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО заявив, що міністри від «Нашої України» готові піти у відставку.