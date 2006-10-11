Вступ України до СОТ повис на волосині

У парламенту є лише 11 днів, аби розглянути 21 законопроект, необхідний для вступу до СОТ.

Про це в інтерв’ю сайту RAZOM заявив народний депутат, голова підкомітету з питань співробітництва із СОТ Володимир Лановий.

За його словами, часу на розгляд законопроектів залишилося обмаль, оскільки до кінця листопада має бути завершений звіт робочої групи щодо готовності вступу України до СОТ.

"У нас є лише календарний місяць, а саме 11 робочих днів, аби опрацювати та прийняти 21 законопроект", - зазначив Лановий, нагадавши, що уряд обіцяв подати законопроекти до 20 жовтня.

"Час нас підпирає з усіх боків, адже ми не можемо "читати" закони багаторазово і маємо приймати їх лише з першого разу, тому законопроекти мають бути бездоганними. У разі, якщо не буде прийнятий хоча б один законопроект, то Україна в цьому році не буде розглядатися як кандидат до вступу до СОТ", - наголосив він.

"При цьому є два законопроекти, які уряд поки що взагалі не розглядав", - зазначив Лановий.

"Нині всі карти в руках уряду і так званої антикризової коаліції, тому будь-яка неточність чи помилка Кабміну коштуватиме Україні забагато. Зараз нашу державу і Світову організацію торгівлі з’єднує лише волосинка", - підкреслив Лановий.

"Скоро ми дізнаємося, чи це була просто риторика і блеф зі сторони Кабміну, чи вони насправді бажають, аби Україна вступила до СОТ", - додав він.

Українська правда