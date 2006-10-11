Наша Україна думає, що Регіони впали в істерику

«Наша Україна» не бачить жодних аргументів для продовження переговорного процесу про формування широкої коаліції.

Про це заявила керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ, повідомляється на сайті блоку.

“Якщо “антикризовими” дійсно бачать нашоукраїнців у коаліції, то хай роблять конкретні кроки, адже поки що ми не бачимо нічого, крім слів і невиконання Універсалу національної єдності, а, відповідно, не має жодних аргументів для продовження переговорного процесу”, - сказала Т.МОКРІДІ.

За її словами, “істерика Партії регіонів, комуністів та соціалістів, як рядових членів партії, так і їх лідерів, щодо можливого продовження переговорного процесу говорить виключно про проблеми, які існують всередині так званої “антикризової” коаліції” Тому на думку Т.МОКРІДІ, “сьогодні кожен з них, бачачи цю ситуацію зсередини, починає запрошувати “Нашу Україну” до чергового політичного серіалу під назвою переговори.”

Напевно, вважає представник “Нашої України”, “лідери різношерстих політичних сил зрозуміли, що вони можуть не впоратися з проходженням через парламент важливих законопроектів, зокрема, прийняття державного бюджету”. Поки що, за словами Т.МОКРІДІ, “Наша Україна” може засвідчити, що так звані антикризовики єдині тільки в одному – “у війні за повноваження Президента”.

Т.МОКРІДІ наголосила, що “Наша Україна” вкотре заявляє, що переговори закінчено, а “все те, що сьогодні відбувається у інформаційному просторі, це – пустопорожня балаканина”.

“Рішення фракції “Наша Україна” щодо своєї опозиційності – незворотнє, - зауважила вона. - Всі міністри, які прийшли в Кабмін по квоті “Нашої України”, мають написати заяви на звільнення”.