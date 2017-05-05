В МЗС визнали, що Мінські домовленості не є міжнародним договором і не мають юридичної сили - експерт

Мінські домовленості не є міжнародно-правовим договором і не містять жодних міжнародно-правових зобов’язань сторін. Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час прес-конференції на тему: «Правова експертиза Мінських угод» сьогодні в Києві.

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Зокрема, колишній народний депутат України, президент громадської організації «Інститут права і суспільства» Юрій Кармазін заявив, що «ми прийшли до висновку, аналізуючи усі доступні нам матеріали, що Мінські угоди не є міжнародно-правовими договорами, а є політичними домовленостями і їх виконання залежить від доброї волі держав».

«Міністерство закордонних справ за підписом першого заступника глави МЗС Вадима Пристайка написало нам у відповідь на наш запит, що Мінські домовленості не є міжнародним договором у розумінні закону України від 29 червня 2004 року «Про міжнародні договори» та Віденської конвенції про право міжнародних договорів і не містить будь-яких міжнародно-правових зобов’язань сторін», - зауважив він.

Кармазін вважає, що «держані інституції, до повноваження яких віднесено врегулювання міжнародних відносин, ведення переговорів та укладення міжнародних договорів, офіційно визнали юридично-правову нікчемність Мінських угод».

«РФ вважає себе не стороною конфлікту та домовленостей, а контролером та спостерігачем за діями України та «ополченцями Донбасу». Сторонами конфлікту вона вважає Україну та бойовиків «ДНР» і «ЛНР». РФ офіційно визнає такі територіальні утворення як «ДНР» та «ЛНР», вона визнає, що має вплив на бойовиків та контролює їх», - переконаний експерт.

«Проведений аналіз Комплексу заходів від 12 лютого 2015 року з виконання Мінських домовленостей свідчить про те, що він складений без дотримання не тільки правових норм, але й без дотримання змістовно-логічних правил складання документів, що визначають права і обов’язки сторін та забезпечують їх виконання. З 28 зобов’язань, за тими документами 20 покладено на Україну, 6 – на ОБСЄ, на Росію та «ополченців Донбасу» покладено одне зобов’язання, пункт 10», - зауважив Кармазін.

Він вважає, що з урахуванням неможливості правового, юридичного впливу на виконання зобов’язань та їх фактичного виконання, помилковою вбачається позиція офіційної влади України щодо відсутності альтернативи Мінським угодам. Для реальної зміни ситуації мають відпрацьовуватись нові варіанти домовленостей в різних можливих форматах.

У свою чергу екс-голова Конституційного суду Іван Домбровський заявив, що «на сьогодні визнано, що ніяких правих угод немає, існує просто якісь папірці, підписані невідомо ким, є указ нашого президента, але ми не знаємо, які повноваження мали всі інші підписанти. Тому на сьогодні можна сказати, що ці Мінські угоди не відповідають не тільки нашому законодавству, але ці угоди не відповідають міжнародному праву та законодавству РФ».

Своєю чергою кандидат юридичних наук, народний депутат України І, ІІ, ІІІ скликань, екс-суддя Конституційного суду (2006-2015 р.р.) Віктор Шишкін констатував, що «оскільки Мінські домовленості не є міжнародним договором, то немає і обов’язку його виконувати».

Він підкреслив, що альтернативою Мінським домовленостям є Будапештський меморандум, відповідно до якого ядерні країни взяли на себе зобов’язання, згідно з якими Україні надавалися гарантії безпеки відповідно до приєднання до статусу без’ядерних держав.

*** Мінські угоди було підписано на початку вересня 2014 року, аби підвести риску під збройним конфліктом на сході України. Відтоді минуло три роки, протягом яких військові дії рідко зупинялися на довше, ніж добу. Відбулося також кілька ескалацій конфлікту, наслідком найбільшої з них стало підписання нового протоколу в межах тих-таки угод.

Комплекс заходів з виконання Мінських угод узгоджено на саміті в Мінську 11 -12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі «нормандської четвірки», і підписаний контактною групою у складі представників Росії, України та бойовиків ОРЛДО.