Суд ООН очікує від України та Росії виконання "Мінська"

Міжнародний суд ООН у своїй ухвалі щодо тимчасових заходів для Росії закликав Київ та Москву виконати Мінські домовленості.

Відповідне положення в ухвалі зачитав президент суду Ронні Абрагам (Ronny Abraham), повідомляє із суду власний кореспондент УНІАН.

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"Щодо ситуації на сході України, то Суд нагадує сторонам, що Рада Безпеки в своїй резолюції 2202 (2015), схвалила "Пакетні заходи щодо виконання Мінських домовленостей", ухвалених та підписаних в Мінську 12 лютого 2015 року представниками ОБСЄ, України та РФ, а також представниками окремих районів Донецької та Луганської області та схвалених президентом РФ, президентом України, президентом Франції та канцлером Німеччини.

Суд очікує, що обидві сторони шляхом індивідуальних та спільних зусиль будуть працювати для повного виконання "Пакету заходів" для того, щоб досягнути мирного вирішення конфлікту у східних регіонах України", - зачитав президент суду.