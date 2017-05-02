Меркель про Донбас: спочатку перемир'я, потім – політична частина "Мінська-2"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що спочатку має бути встановлено перемир'я на Донбасі, а потім розпочато виконання політичної частини Мінських угод. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала на спільній прес-конференції в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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«Нам знову і знову доводиться нагадувати про нульову точку Мінських домовленостей - про те, що потрібно перемир'я, а потім підуть політичні кроки», – сказала Меркель.

Вона відзначила, що вже розпочато «паралельну роботу, але перемир'я має суттєве значення для подальшого розвитку».

Також Меркель наголосила, що Німеччина докладатиме всіх необхідних зусиль, аби просунутися вперед, незважаючи на всі труднощі.