Ющенко обговорює ситуацію з 8 губернаторами

14:08, 11 жовтня 2006
Політика
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Зустріч відбувається у Чернігові

Президент Віктор Ющенко і голови 8 обласних державних адміністрацій почали обговорення підготовки до зими в регіонах.

Зустріч проходить в Чернігові в рамках робочого візиту Президента.

На зустрічі, зокрема, присутні, житомирський губернатор Юрій Андрійчук, київський -  Віра Ульянченко, кіровоградський  - Вадим Черниш, черкаський -  Олександр Черевко, полтавський -  Валерій Асадчев, сумський  - Ніна Гаркава, харківський -   Арсен Аваков, чернігівський - Микола Лаврик.

Ющенко також сказав, що має намір обговорити з губернаторами політичну ситуацію.

Спочатку Президент планував провести зустріч зі всіма губернаторами, але потім переніс її на пізніший час.

Обком з посиланням на Українські новини

 

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