Ющенко обговорює ситуацію з 8 губернаторами

Президент Віктор Ющенко і голови 8 обласних державних адміністрацій почали обговорення підготовки до зими в регіонах.

Зустріч проходить в Чернігові в рамках робочого візиту Президента.

На зустрічі, зокрема, присутні, житомирський губернатор Юрій Андрійчук, київський - Віра Ульянченко, кіровоградський - Вадим Черниш, черкаський - Олександр Черевко, полтавський - Валерій Асадчев, сумський - Ніна Гаркава, харківський - Арсен Аваков, чернігівський - Микола Лаврик.

Ющенко також сказав, що має намір обговорити з губернаторами політичну ситуацію.

Спочатку Президент планував провести зустріч зі всіма губернаторами, але потім переніс її на пізніший час.

Обком з посиланням на Українські новини