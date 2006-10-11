Ющенко обговорює ситуацію з 8 губернаторами
14:08, 11 жовтня 2006Політика
731
Зустріч відбувається у Чернігові
Президент Віктор Ющенко і голови 8 обласних державних адміністрацій почали обговорення підготовки до зими в регіонах.
Зустріч проходить в Чернігові в рамках робочого візиту Президента.
На зустрічі, зокрема, присутні, житомирський губернатор Юрій Андрійчук, київський - Віра Ульянченко, кіровоградський - Вадим Черниш, черкаський - Олександр Черевко, полтавський - Валерій Асадчев, сумський - Ніна Гаркава, харківський - Арсен Аваков, чернігівський - Микола Лаврик.
Ющенко також сказав, що має намір обговорити з губернаторами політичну ситуацію.
Спочатку Президент планував провести зустріч зі всіма губернаторами, але потім переніс її на пізніший час.
Обком з посиланням на Українські новини
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter