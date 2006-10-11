Тарасюк не побачив драматизму у переговорах з ЄС

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК планує доповісти Президенту України Вікторові ЮЩЕНКУ і прем`єр-міністру України Вікторові ЯНУКОВИЧУ про результати переговорів у Брюсселі щодо текстів угод про спрощений візовий режим і реадмісію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції в Києві.

«Ніякого драматизму в переговорах немає. Українська сторона прагне захистити свої інтереси, а європейська – загальні інтереси Євросоюзу», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Міністр закордонних справ планує доповісти про результати переговорів прем`єр-міністру В.ЯНУКОВИЧУ і Президенту В.ЮЩЕНКУ.

«Крім того, я маю намір ініціювати розгляд цього питання на засіданні уряду, щоб уряд підтримав результати переговорів у Брюсселі. Таким чином, буде відкритий шлях до парафування угод в Хельсінкі 28 жовтня на саміті Україна-ЄС», - повідомив Б.ТАРАСЮК.

Він вважає, що це буде значна подія для України, яка направлена на не «теоретичний, а безпосередній захист інтересів українських громадян».

За словами Б.ТАРАСЮКА, угода про спрощений візовий режим між ЄС і Україною зачіпає широке коло категорій українських громадян. «Багато хто з них зможе одержувати багаторазові візи терміном на 5 років, інші – зможуть одержувати візи на безкоштовній основі. Словом, українські громадяни відчують переваги цієї угоди», - констатував Б.ТАРАСЮК.

Міністр закордонних справ також повідомив, що в переговорах щодо тексту угоди про реадмісію найпроблематичнішим стало питання об реадмісію громадян з третіх країн. «Але, незважаючи на складність переговорів, нам вдалося добитися компромісу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня відбувся черговий і останній раунд переговорів України і ЄС щодо угод про спрощений візовий режим і реадмісію.

На цьому раунді сторони внесли компромісні пропозиції щодо тимчасових рамок реадмісії громадян третіх країн. Сторони також досягли значного прогресу в узгодженні текстів пакетних угод і домовилися прискорити роботу для швидкого завершення переговорного процесу.

Українську делегацію на переговорах очолював заступник міністра закордонних справ України Микола МАЙМЕСКУЛ, делегацію ЄС – заступник Гендиректора Гендиректорату "Зовнішні відносини" Європейської Комісії Карел КОВАНДА.

М.МАЙМЕСКУЛ зазначив, що робота над Угодою про спрощення візового режиму фактично завершена.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС з 2002 року ведуть переговори про укладення Угоди про реадмісію і з 2005 року - про спрощення візового режиму. Українська сторона вважає, що за час ведення переговорів сторони досягли значного прогресу, що дозволяє їм вже найближчим часом вийти на фінальну стадію переговорів.