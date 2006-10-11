Тарасюк не побачив драматизму у переговорах з ЄС

14:11, 11 жовтня 2006
Політика
865

Міністр доповість Ющенку і Януковичу

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК планує доповісти Президенту України Вікторові ЮЩЕНКУ і прем`єр-міністру України Вікторові ЯНУКОВИЧУ про результати переговорів у Брюсселі щодо текстів угод про спрощений візовий режим і реадмісію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції в Києві.

«Ніякого драматизму в переговорах немає. Українська сторона прагне захистити свої інтереси, а європейська – загальні інтереси Євросоюзу», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Міністр закордонних справ планує доповісти про результати переговорів прем`єр-міністру В.ЯНУКОВИЧУ і Президенту В.ЮЩЕНКУ.

«Крім того, я маю намір ініціювати розгляд цього питання на засіданні уряду, щоб уряд підтримав результати переговорів у Брюсселі. Таким чином, буде відкритий шлях до парафування угод в Хельсінкі 28 жовтня на саміті Україна-ЄС», - повідомив Б.ТАРАСЮК.

Він вважає, що це буде значна подія для України, яка направлена на не «теоретичний, а безпосередній захист інтересів українських громадян».

За словами Б.ТАРАСЮКА, угода про спрощений візовий режим між ЄС і Україною зачіпає широке коло категорій українських громадян. «Багато хто з них зможе одержувати багаторазові візи терміном на 5 років, інші – зможуть одержувати візи на безкоштовній основі. Словом, українські громадяни відчують переваги цієї угоди», - констатував Б.ТАРАСЮК.

Міністр закордонних справ також повідомив, що в переговорах щодо тексту угоди про реадмісію найпроблематичнішим стало питання об реадмісію громадян з третіх країн. «Але, незважаючи на складність переговорів, нам вдалося добитися компромісу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня відбувся черговий і останній раунд переговорів України і ЄС щодо угод про спрощений візовий режим і реадмісію.

На цьому раунді сторони внесли компромісні пропозиції щодо тимчасових рамок реадмісії громадян третіх країн. Сторони також досягли значного прогресу в узгодженні текстів пакетних угод і домовилися прискорити роботу для швидкого завершення переговорного процесу.

Українську делегацію на переговорах очолював заступник міністра закордонних справ України Микола МАЙМЕСКУЛ, делегацію ЄС – заступник Гендиректора Гендиректорату "Зовнішні відносини" Європейської Комісії Карел КОВАНДА.

М.МАЙМЕСКУЛ зазначив, що робота над Угодою про спрощення візового режиму фактично завершена.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС з 2002 року ведуть переговори про укладення Угоди про реадмісію і з 2005 року - про спрощення візового режиму. Українська сторона вважає, що за час ведення переговорів сторони досягли значного прогресу, що дозволяє їм вже найближчим часом вийти на фінальну стадію переговорів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter