Калашников заявляє, що оббрехав себе заради високої мети

Народний депутат Олег КАЛАШНІКОВ відкидає звинувачення на свою адресу у побитті журналістів СТБ 12 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на установчому засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питання перешкоджання професійній діяльності журналістів телеканалу СТБ з боку народних депутатів України від Партії регіонів.

На засіданні з 11 членів комісії були присутні 6 депутатів. Гостем на засіданні був фігурант справи – депутат від Партії регіонів О.КАЛАШНІКОВ.

У своєму виступі О.КАЛАШНІКОВ зазначив, що особисто ним чи іншими представниками або прихильниками Партії регіонів 12 липня або в інший час не було скоєно жодних правопорушень.

«Я офіційно заявляю, що О.КАЛАШНІКОВИМ не було порушено жодної норми закону», - сказав він.

Депутат заявив, що він не бачив фактів побиття журналістів, він не бачив, щоб хтось забирав у журналістів відеокасету, також він не бачив довідки медичної експертизи, яка б засвідчила побиття оператора СТБ.

За словами О.КАЛАШНІКОВА, всю цю інформації він чув лише від ЗМІ.

Він заявив, що такі припущення не можуть бути елементом звинувачень. «Фактів немає, а є лише припущення», - сказав О.КАЛАШНІКОВ.

Відповідаючи на запитання членів комісії, навіщо в такому разі на 5-й день після інциденту він зробив офіційну заяву, у якій вибачився перед журналістами, О.КАЛАШНІКОВ сказав, що заяву робив виключно з метою подолання протистояння в українському суспільстві. «Мені немає за що виправдовуватись», - сказав О.КАЛАШНІКОВ.

На уточнююче запитання члена комісії депутат Андрія ШЕВЧЕНКА, чому тоді у заяві О.КАЛАШНІКОВ визнає існування інциденту між ним і журналістами СТБ 12 липня, і що саме, за версією О.КАЛАШНІКОВА, в той день відбулось, депутат відповів, що у перерві між мітингами прихильників Партії регіонів на майданчику перед ВР О.КАЛАШНИКОВ помітив, що якась людина на камеру знімає нижню білизну дівчат, що танцювали на сцені. Після цього він зробив цій людині зауваження, попросивши, щоб зйомку припинили.

За його словами, у жодних інших подіях він участі не брав.

За результатами установчого засідання члени комісії вирішили запросити на наступне засідання слідчого прокуратури, який веде цю справу, помічницю депутата О.КАЛАШНІКОВА, яка раніше в інтерв’ю журналістам розповідала про те, що касету у журналістів було вилучено, а також працівників районного відділу міліції, які в день інциденту прибули на місце події.

Члени комісії вирішили, що наступне засідання відбудеться наступного четверга, 19 жовтня, о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат О.КАЛАШНІКОВ, завадила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито. 14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів