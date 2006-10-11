Україна і Литва підписали заяву про співпрацю щодо виконання Плану дій «Україна-ЄС»

Міністерства закордонних справ України і Литви підписали спільну заяву про співпрацю щодо виконання Плану дій «Україна-ЄС».

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна церемонія підписання сьогодні відбулася в МЗС України.

Від імені української сторони заяву підписав міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК, з литовської – міністр закордонних справ Литви Пятрас ВАЙТЕКУНАС.

Зокрема, у спільній заяві наголошується, що Литва має намір надавати всебічну підтримку, допомогу і сприяння Україні у виконанні Плану дій «Україна-ЄС» в 2007 році.

Заява передбачає організацію спільних проектів щодо співпраці в соціальній політиці і захисті прав робітників у сільському господарстві та поліпшенні його інфраструктури, підвищенні кваліфікації фермерів.

Крім того, заява передбачає співпрацю в галузі підготовки національного законодавства, перш за все регулюючого процедуру страхування, і приведення його у відповідність до норм Євросоюзу.

«У заяві є 10 положень, за якими Литва і Україна просуватимуться. Ми готові передати Україні досвід Литви з інтеграції в ЄС, це досвід нашого пройденого шляху», - сказав міністр закордонних справ Литви П.ВАЙТЕКУНАС.