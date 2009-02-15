Янукович каже, що у ПР не розкол, а емоції: всі живі люди

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що в очолюваній ним політичній силі розколу немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи протистояння в партії.

Він зазначив, що є розбіжності в поглядах, які “завжди були”. Він додав, що «і людський є фактор, є емоції людські, всі живі люди, і тому виникають емоції як у будь-якій сім’ї, в будь-якому колективі, і в будь-якій партії». «Ми такі ж люди, як і всі, живі люди», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «ніякого розколу немає, я вважаю, що ми подолаємо ті, я сказав би так, неприємні розмови, які виникли зараз».

Він додав, що «не буде ніяких проблем у партії, ми не дамо сьогодні можливості нікому сумніватися в тому, що все можливо, у нас такого (розколу – УНІАН) не буде».

Як повідомлялося, в Партії регіонів відбувся конфлікт, зокрема, через готовність деяких членів партії увійти до складу Кабінету міністрів на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Народний депутат Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляв, що деякі його однопартійці намагаються «здати» партію БЮТ. У свою чергу С.ЛЬОВОЧКІНУ і депутату Ю.БОЙКУ пригрозили виключенням з партії.

Народний депутат Нестор ШУФРИЧ (Партії регіонів) вважає, що його колега С.ЛЬОВОЧКІН провокує розкол у партії регіонів.