”Пора” пояснить Януковичу справжню роль УПА в історії країни

12 жовтня о 12:00 біля будинку Уряду України( вул. Грушевського, 12/2( Всеукраїнська громадська організація «Громадянська кампанія ПОРА» проведе акцію «ПОРА вивчати історію», яка присвячена 64-річниці створення Української Повстанської Армії. Акція має на меті донести до урядовців правду про подвиги вояків УПА. Активісти ПОРИ намагатимуться пояснити Януковичу справжню роль УПА в історії країни, в якій Віктор Федорович тепер займає таку високу посаду, та зроблять главі уряду відповідний подарунок.

Додаткова інформація:

8 067 509 57 36