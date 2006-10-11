Як об`єднати націю: рецепт від Кушнарьова

Народний депутат України (Партія регіонів) Євген КУШНАРЬОВ заявляє про загрозу розриву виконавчої влади на президентську й урядову.

Така думка Є.КУШНАРЬОВА поширена сьогодні прес-службою Партії регіонів.

«Небезпека такого сценарію зростає у зв`язку із заявою «Нашої України» про перехід в опозицію. Але ж тисячі представників цієї пропрезидентської сили вмонтовані у виконавчу вертикаль. До кого будуть в опозиції голови обласних і районних державних адміністрацій, тисячі інших чиновників?», – сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Депутат також заявляє про необхідність відновлення переговорів про створення широкої коаліції. «Якщо не знайдемо жорстку конструкцію – шукати м`яку форму співпраці антикризової коаліції і «Нашої України», - вважає Є.КУШНАРЬОВ.

За його словами, реалізація ідеології національної єдності є важким шляхом, ступивши на який, необхідно виявити максимум терпіння і толерантності. «Крупицями збирати і складати все, що може об`єднати націю, максимально обережно підходити до питань, які нас розкололи. Немає сенсу прагнути до чиїхось одноосібних перемог, мистецтво сьогоднішньої політики – в консолідації зусиль голови держави, парламенту й уряду», - пояснив Є.КУШНАРЬОВ.

Крім того, депутат висловився за нейтральність позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА. «Хотілося б бачити Президента рівновіддаленим від усіх політичних сил. Тільки тоді він може стати об`єднувачем України. Інакше нас чекає посилення конфронтації з не передбачуваним розвитком подій», - наголосив він.

«Я вірю, що спільна відповідальність, помножена на великий державний і політичний досвід, дозволить В.ЮЩЕНКУ, О.МОРОЗУ і В.ЯНУКОВИЧУ подолати виниклі непорозуміння і з честю вивести країну з чергової кризи», - резюмував Є.КУШНАРЬОВ.