Віктор Ющенко готовий визначити пріоритети співпраці з урядом і парламентом

Заступник глави секретаріату Президента Віктор БОНДАР переконаний, що незабаром політична ситуація в Україні зміниться на краще.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на всеукраїнському семінарі з питань реформування житлово-комунального господарства, що проходить на Одещині.

«В найближчий місяць ми побачимо великі перетворення в політичній ситуації в Україні», - сказав він. В.БОНДАР зазначив, що в Україні «буде злагода і буде мир».

За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий співпрацювати з урядом, з парламентом, щоб налагодити співпрацю. Ми «зможемо налагодити тісну співпрацю, будуть визначені пріоритети», - підкреслив заступник глави Секретаріату Президента.

Водночас він зауважив, що політична реформа не дала на сьогодні чіткої відповіді на запитання: «хто за що відповідає».

В.БОНДАР вважає, що господарське управління, питання тарифів, питання підготовки до зими – «це питання уряду». Водночас, за його словами, Президент відповідає за міжнародний, оборонний та правоохоронний блок питань. На думку В.БОНДАРЯ, що дві гілки влади не мають «займатися одними і тими ж питаннями».

За його словами, Президент не повинен займатися питаннями місцевих тарифів, бо це питання уряду.