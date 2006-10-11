Мороз згадав про Святе писання

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ переконаний, що кризи в державі не станеться, якщо міністри від «Нашої України» підуть у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Одеській області, де перебуває з робочою поїздкою.

О.МОРОЗ зазначив, що парламент працюватиме 5 років, які передбачені Конституцією України, а уряд працюватиме «відповідний термін». За словами О.МОРОЗА, якщо заяви про відставку будуть написані міністрами, то Верховна Рада України прийме відповідне рішення.

В той же час О.МОРОЗ попередив «всіх тих, хто грає на якихось політичних нюансах», щоб вони врахували те, що кризи не буде, і на цьому не потрібно будувати свою політичну стратегію.

Разом з тим О.МОРОЗ зазначив, що на сьогодні є лише усні заяви від політичних сил, але немає заяв від конкретних міністрів. «У святому писанні написано: дасть Бог день, дасть Бог пищу», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що коли такі заяви будуть, то і буде вирішуватися питання в парламенті.