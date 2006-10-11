Ющенко не виключає кадрових ротацій серед губернаторів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що кадрові ротації у когорті губернаторів будуть, але за результатами роботи, а не з політичних міркувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції у Чернігові.

«Ротації будуть, але залежно від того, хто справляється чи не справляється з роботою», - сказав він.

Президент висловив задоволення, що до влади прийшла когорта управлінців нового типу, які бачать проблеми регіону і знають, як їх вирішувати, хоч є люди, які не володіють цими масштабами.

Також Президент зазначив, що кадрові зміни будуть виходити з результатів праці, а не питань особисто симпатії чи політичних уподобань. «Не потрібні чистки на політичні основі», - наголосив глава держави.

Президент України підкреслив, що керівниками облдержадміністрацій і райдержадміністрацій повинні бути чесні люди, професіонали, які можуть служити Україні.