Ющенко: для вас і для мене є лише одне алібі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не допустить жодних кадрових ревізій на місцевому рівні за політичними ознаками.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, про це він сказав сьогодні у Чернігові на робочій нараді з головами обласних держадміністрацій центральних регіонів держави.

У своєму виступі глава держави зосередився на необхідності реалізації проєвропейської політики на місцях та вдосконалення економічної політики регіонів. «Для вас і для мене є лише одне алібі – це ефективна робота», – сказав він.

Президент наголосив, що незалежно від того, що погляди різних політичних сил на формування системи державного управління відрізняються, «ми повинні забезпечити гармонізацію відносин між структурами влади». При цьому він підкреслив, що жодних правових підстав для скасування обласних чи районних адміністрацій не існує.

В.ЮЩЕНКО також висловився за вдосконалення адміністративної реформи, назвавши існуючу модель державного управління «концептуально неправильною» через надмірну концентрацію владних ресурсів у столиці: «Диверсифікація ресурсів має стати суттю нової політики».

Говорячи про принципи економічної політики в регіонах, глава держави звернув увагу на необхідність ефективнішого контролю бюджетних потоків, зокрема у сфері відшкодування ПДВ. За його словами, місцева влада повинна активно співпрацювати в цьому напрямку з силовими відомствами.

Президент також закликав голів ОДА активніше працювати в плані залучення інвестицій, зокрема подавати свої пропозиції законодавчій владі щодо спрощення надмірно складних бюрократичних процедур в цьому питанні. «Треба визнати, що наша система бюрократії не дає швидкої відповіді на залучення капіталу», – зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що завданням керівників регіонів сьогодні є «запросити в область інвестора, провести необхідні конференції, семінари». У цьому контексті глава держави наголосив на необхідності проведення відкритих конкурсів для інвесторів, в тому числі з продажу земельних ділянок. При цьому він закликав керівників регіонів подати свої ініціативи щодо вдосконалення законодавства в цьому питанні.

Крім того, Президент приділив увагу гуманітарним проектам, зокрема належному вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, мовній політиці, підтримці громадських ініціатив в цій сфері.

У нараді також взяли участь глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, голова Чернігівської ОДА Микола ЛАВРИК, голова Житомирської ОДА Юрій АНДРІЙЧУК, голова Київської ОДА Віра УЛЬЯНЧЕНКО, голова Кіровоградської ОДА Вадим ЧЕРНИШ, голова Полтавської ОДА Валерій АСАДЧЕВ, голова Сумської ОДА Ніна ГАРКАВА, голова Харківської ОДА Арсен АВАКОВ, голова Черкаської ОДА Олександр ЧЕРЕВКО.

Після зустрічі Президент також взяв участь у розширеному засіданні колегії Чернігівської ОДА.